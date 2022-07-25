Haberler Yaşam Haberleri Lise kayıtları ne zaman başlıyor? MEB Lise kayıtları için gerekli belgeler ile tarihleri 2022
Giriş Tarihi: 25.7.2022 08:55

Lise kayıtları ne zaman başlıyor? MEB Lise kayıtları için gerekli belgeler ile tarihleri 2022

25 Temmuz Pazartesi sabah saatlerinde LGS tercih yerleştirme sonuçları MEB ile erişime açıldı. Tercih sonuçlarının belli olmasının ardından kazandığı liseye kayıt yaptırmak isteyen binlerce öğrenci “Lise kayıtları ne zaman başlıyor? Lise kaydı için gerekli belgeler neler?” sorularına yanıt aramaya başladı. Yerleştirme sonuç belgesi, nüfus kayıt örneği, ortaöğretim öğrenim belgesi gibi pek evrak kuruma teslim edilecek. Peki; Lise kayıt tarihleri belli oldu mu, lise kayıtları için gerekli belgeler neler? Lise kayıtları ne zaman başlayacak? İşte yanıtı!

Lise kayıtları ne zaman başlıyor? MEB Lise kayıtları için gerekli belgeler ile tarihleri 2022

"Lise kayıtları ne zaman başlıyor?" sorusunun yanıtı yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte gündeme geldi. Binlerce 8.sınıf öğrencisi kayıtların hangi tarihte başlayacağını öğrenmek için araştırma yapıyor. Bu kapsamda, Lise kayıtları ne zaman başlıyor? İşte MEB Lise kayıtları için gerekli belgeler ile tarihleri 2022.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

LGS tercih sonuçları 25 Temmuz'da açıklandı. Şimdi ise öğrenciler lise kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler. Henüz kayıtların ne zaman yapılacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

  • Lise kayıtları için gerekli belgeler okuldan okula değişiklik gösterse de genellikle istenen belgeler şöyle oluyor:
  • Yerleştirme sonuç belgesi (Mezun olunan okuldan onaylı)
  • Ortaöğretim Öğrenim Belgesi
  • Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.(Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)
  • Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
  • Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi"(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)
  • 4 Adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf
ARKADAŞINA GÖNDER
Lise kayıtları ne zaman başlıyor? MEB Lise kayıtları için gerekli belgeler ile tarihleri 2022
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA