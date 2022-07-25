"Lise kayıtları ne zaman başlıyor?" sorusunun yanıtı yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte gündeme geldi. Binlerce 8.sınıf öğrencisi kayıtların hangi tarihte başlayacağını öğrenmek için araştırma yapıyor. Bu kapsamda, Lise kayıtları ne zaman başlıyor? İşte MEB Lise kayıtları için gerekli belgeler ile tarihleri 2022.