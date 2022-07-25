"Lise kayıtları ne zaman başlıyor?" sorusunun yanıtı yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte gündeme geldi. Binlerce 8.sınıf öğrencisi kayıtların hangi tarihte başlayacağını öğrenmek için araştırma yapıyor. Bu kapsamda, Lise kayıtları ne zaman başlıyor? İşte MEB Lise kayıtları için gerekli belgeler ile tarihleri 2022.
LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
LGS tercih sonuçları 25 Temmuz'da açıklandı. Şimdi ise öğrenciler lise kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler. Henüz kayıtların ne zaman yapılacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?