Lise öğrencisinden kanserli hücreleri öldüren proje

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) düzenlenen 55. TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bursa Bölge Yarışması Ödül Töreni'nde Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Yalova, Balıkesir, Bilecik ve Kütahya illerinden katılan öğrencilerin başarılı projeleri ödüllendirildi. Eskişehir Fatih Fen Lisesi'nde öğrenim gören Umut Şahan adlı öğrenci, kanseri sağlıklı hücrelere zarar vermeden tedavi eden projesi ile Fizik Alanı'nda birincilik ödülüne layık görüldü. Umut Şahan, 2 senedir üzerinde çalıştığı proje ile kanserli hücreleri, sağlıklı hücrelere zarar vermeden öldürmeyi başardığını belirti. Amerika'dan kabul aldığını kaydeden Şahan, "Yaptığımız çalışmalar sonrası sağlıklı hücrelere zarar vermeden kanserli hücreleri öldürmeyi başardık. Çok büyük bir sevinç yani aslında tarif edilebilecek bir durum değil. Çünkü 2 senedir çalıştığım bir işin hani emeğinin karşılığını alıyorum. Amerika'ya kabul aldım, yaptığım çalışmalarla. Buradan yerli çalışmalarını genişletip yurt dışına daha da gelişmeye sonra ülkeme dönüp stratejik alanlarda çalışmayı planlıyorum ama şu anki kısa dönem hedefim Ankara'da finale kalıp birincilik ödülünü kazanmak" diye konuştu.