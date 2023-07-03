Lise tercih maratonu başlıyor

1.2 milyondan fazla 8'inci sınıf öğrencisi ve velileri için lise tercih maratonu bugün başlıyor.Tercih süreci 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.Türkiye genelinde 2 bin 492 liseye Liselere Geçiş Sınavı (LGS) puanına göre öğrenci yerleştirilecek.Sınavla öğrenci alan okullara toplam 206 bin 414 öğrenci yerleştirilecek. Diğer liselere adrese dayalı siteme göre kayıt yapacak.Sınavla öğrenci alan okullara toplam 206 bin 414 öğrenci yerleştirilecek.LGS puanı ile yerleştirme, sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak.Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.Sınavla öğrenci alan okullarda LGS puanının eşitliği halinde yerleştirme, sırasıyla:Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olandan başlanarak yapılacak."Yerelyerleştirme" işlemleri, okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.Değerlendirmede, eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme gerçekleştirilecek.Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler tercihte bulunamayacak.