Lisedeki ölümlü kavgada bir öğrenci tutuklandı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde geçtiğimiz gün saat 14.00 sıralarında Aziz Bayraktar İmam Hatip Lisesi'nde korkunç bir olay meydana geldi. 9. sınıf öğrencileri 15 yaşındaki Muhammet Efe Karib ile E.E. (14) arasında laf atma sebebiyle kavga çıktı. Kavga esnasında başından darbe alan Muhammet Efe Karib fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Karib, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Gözaltına alınan E.E. (14) İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık, şüpheli genci "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk etti. Hâkimlik ise şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Karib, Yenidoğan Hz. Ali Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.