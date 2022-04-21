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Giriş Tarihi: 21.4.2022 12:27 Son Güncelleme: 21.4.2022 15:20

Liseler arası çevre yarışması

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Liseler arası çevre yarışması

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ve Akdeniz’in elektrikli otomobili GÜNSEL’in desteği ile düzenlediği liseler arası çevre yarışması ile çocukların; var olan çevre sorunlarına ile ilgili farkındalık kazanmalarını ve ürettikleri önerilerle, sorunun çözümünün bir parçası haline gelmelerini amaçlıyor. Yarışmada çocuklar, takım çalışması ile kendi projelerini tasarlayarak, çevre dostu taşıtlar da ortaya çıkarması bekleniliyor.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi'nin Yakın Doğu Üniversitesi ve GÜNSEL desteği ile düzenlediği "Liseler Arası Çevre Yarışması"na başvurular 19 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

Lise öğrencilerinin kendi fikirlerini yarıştıracağı yarışmada sundukları projeler üç farklı kategoride değerlendirilecek. Proje kategorisinde öğrenciler belirledikleri çevre sorunu ile ilgili çözüm önerileri için serbest bir proje tasarlayabilecekler. Farkındalık kategorisinde ise öğrenciler çevre sorunlarına toplumsal bir farkındalık kazandırmak için neler yapılabileceğine odaklanacaklar. Bu kategoride öğrenciler, takım çalışması ile reklam videoları, panolar, afişler ve seminer içerikleri hazırlayacak.

Çevre dostu taşıtlar kategorisinde ise öğrenciler, çevre sorununa yönelik yaratıcı taşıtlar tasarlayacaklar. Düşündükleri taşıtları çizerek, tasarlayarak, ya da geri dönüşüm malzemeleri kullanarak prototiplerini yaparak katılabilecekler.

19 Mayıs'a kadar başvuruların kabul edileceği Liseler Arası Çevre Yarışması'nda jüri değerlendirme süreci ise 20-27 Mayıs tarihleri arasında tamamlanarak 29 Mayıs'ta düzenlenecek törenle, ödülleri sahipleri alacak.

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Liseler arası çevre yarışması
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