Liseli genç parkta otururken başından vurularak öldürüldü

Kayseri'de lise 10. sınıf öğrencisi Şaban Sarıbal (16), S.A. (18) tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Olay, dün saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. Şaban Sarıbal ile S.A. konuşmak için parkta buluştu. İkili arasında tartışma henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, S.A. yanında getirdiği pompalı tüfekle Sarıbal'a ateş etti. Sarıbalık olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.