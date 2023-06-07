Liseli gençlerin araba gezisi ölümle bitti

Kütahya'nın Simav ilçesinde Arda D.'nin (16) kullandığı otomobil, Muradınlar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, tavanı ve sağ tarafı ezilen aracın sürücüsü Arda D.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar Bekir Berk K. (17) ve Ekrem A. (15) ise hastaneye kaldırıldı. Bekir Berk K. kurtarılamazken Ekrem A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Arda D.'nin Simav Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde, Bekir Berk K.'nin ise Mesleki Eğitim Merkezi'nde 11. sınıf öğrencileri oldukları öğrenildi. Adıyaman Gölbaşı ilçesinde TIR ile çarpışan otomobildeki Yunus Oğuzhan Badem (14) ölürken babası, sürücü Nevfel Badem (60) ise yaralandı. Denizli'nin Bozkurt ilçesinde ise TIR ve otomobilin çarpıştığı kazada Huriye İdar ölürken eşi Nihat İdar yaralandı. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde hafif ticari aracının direksiyonunda kalp krizi geçirip kaza yapan Mustafa Sonay (45), hayatını kaybetti. AA-DHA