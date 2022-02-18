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Giriş Tarihi: 18.2.2022 14:02 Son Güncelleme: 18.2.2022 14:10

Liseli Hilal'e acı veda! Evinde kanlar içinde ölü bulunmuştu

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Liseli Hilal’e acı veda! Evinde kanlar içinde ölü bulunmuştu

Kaynarca'da evde ailesi tarafından kanlar içinde ölü bulunan 16 yaşındaki Hilal Atlas'nın cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi. Cinayet masası dedektiflerinin yaptığı çok yönlü soruşturma ise sürüyor.

Kaynarca ilçesinde babası kesimhanede, annesi ise bir çiftlikteki yumurta toplama işinde çalışan lise öğrencisi Hilal Atlas isimli genç kızdan haber alamayan ailesi eve gelmiş ve kızlarını kanlar içinde bulmuştu. 112 Acil Sağlık Ambulans ve polis ekibi eve girdiklerinde genç kızın öldüğünü belirlemişti. Genç kızın ilk tespitlere göre tabancayla canına kıydığı öğrenilirken kesin ölüm tespiti için Hilal Atlas'ın cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

TEMİZLİK YAPMIŞ!

İstanbul'da yapılan otopsi sonrasında ailesine teslim edilen lise öğrencisi Hilal Atlas bugün öğlen namazı öncesinde kılınan cenaze namazı sonrasında Nevrim Mahallesi'nde toprağa verildi. Koronavirüs karantinasının son gününde intihar ettiği ileri sürülen Hilal Atlas'ın ölmeden önce öğlen saatlerine kadar evinde temizlik yaptığı öğrenildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise genç kızın ailesi, yakın arkadaşlarıyla görüşürken, genç kızın cep telefonu da inceleme altına alındı. Polis olayla ilgili başlattığı çok yönlü soruşturmasını sürüyor.

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Liseli Hilal'e acı veda! Evinde kanlar içinde ölü bulunmuştu
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