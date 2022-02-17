Liseli Hilal’in sır ölümü

SakaryaKaynarca'da, 16 yaşındaki Hilal Atlas, evinde tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Kaynarca İlçesi'nde babası kesimhanede, annesi ise bir çiftlikteki yumurta toplama işinde çalışan Hilal'den haber alamayan ailesi eve geldi. Genç kızı kanlar içinde bulan ailenin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, Hilal'in öldüğünü belirledi. Lise öğrencisi olduğu öğrenilen Hilal'in yakınında bulunan tabancadan çıkan kurşunla can verdiği anlaşılırken, genç kızın intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiği soruşturma sonrasında netlik kazanacak. Genç kızın koronavirüs karantinasında olduğu da öğrenildi.