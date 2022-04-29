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Giriş Tarihi: 29.4.2022 12:49

Liseli kızlar birbirine girdi: Arkadaşları çekirdek yiyerek izlediler

DHA
Liseli kızlar birbirine girdi: Arkadaşları çekirdek yiyerek izlediler

Burdur'da ilginç anlar yaşandı... Lise öğrencileri saç saça baş başa kavga ederken, bazı arkadaşları çekirdek yiyerek izledi. Birbirlerini yumruklayıp, saçlarını çeken kızlar, güçlükle ayırıldı.

Burdur Asri Mezarlık'ta toplanan lise öğrencilerinden 2 kızın bilinmeyen nedenle başlayan tartışması, kavgaya dönüştü. Yere düşmelerinin ardından birbirlerinin saçlarını çekip, yumruklar atan kızları, bazı arkadaşları ise çekirdek yiyerek izledi. Mezar taşına oturup, kavgayı izleyen öğrenciler, tarafları bir süre sonra ayırmaya çalıştı. Kızları ayırmaya çalışanlar da bir ara kavgaya dahil olup, birbirlerini tekmeledi. Arkadaşlarının kavgayı ayırmasının ardından öğrenciler, dağıldı. Mezarlıkta yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Liseli kızlar birbirine girdi: Arkadaşları çekirdek yiyerek izlediler
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