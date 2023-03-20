Liseli mucit kızlar biyoplastiklerini Beyaz Kıta’da test etti

TÜBİTAK, Lise Öğrencileri Kutup Araştırmaları Projeleri Yarışması'na meşe palamudundan biyoplastik film sentezi geliştirerek katılan ve birinci olan 3 lise öğrencisi, Antarktika'da unutulmaz bir deneyim yaşadı.Doğada 45 günde çözünebilen ve plastikten 20 kat daha dayanıklı bir malzeme üreten 3 liseli, 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde yer aldı. Beyaz Kıta'da saha çalışması yapan ve bilim insanları ile bir araya gelen öğrenciler, kutup canlılarını ve buzulların erime sürecini de gözlemledi.Liseli kızlar ürettikleri biyoplastikle ilgili deney yapma imkânı da buldu. Ekip sözcüsü Zeynep İpek Yılmaz, "Biyoplastik üretiminde mısır, pirinç, buğday gibi materyaller kullanılıyor ve bunlar sürdürülebilir değil. Meşe palamudu Türkiye'de yaygın bulunduğu için tercih ettik" dedi. TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy ise yaptığı açıklamada, "Üs ziyaretlerimizde, öğrencilerimizin de bilim insanları ile tanışma şansları oldu" diye konuştu.