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Giriş Tarihi: 4.1.2024

Liste denetimi

Zonguldak Ticaret İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kafe, lokanta, restoran, pastane gibi işletmelerdeki fiyat listelerine yönelik denetim yaptı. Fiyat listesi masada ve giriş kapısında olmayan işletmeler için tutanak tutuldu

Liste denetimi
Kafe, lokanta, restoran, pastane gibi işletmelerde fiyat listesinin masalarda ve giriş kapılarında görünecek şekilde bulunması zorunlu hale getirildi. Kararın Resmi Gazete'de yer alması sonrası Zonguldak'ta Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, fiyat listelerine yönelik denetim yaptı. Ekipler, pastane, kafe, lokanta ve restoran gibi işletmelerin giriş kapılarında ve masalarında görünür şekilde fiyat listesi olup, olmadığını inceledi. Müşterilerin kimse ile temas kurmadan fiyatları görebilmesinin esas alındığı uygulamaya uymayan veya uygunsuzluk tespit edilen işletmelere yönelik tutanak tutuldu. Fiyat listeleri veya ürün etiketleri bulunmayan işletmelere 2 bin 200 liradan başlayan cezalar uygulanabileceği belirtildi. Uygulamadan memnun olduğunu söyleyen 25 yıllık aşçı Erkan Saraçlı, "Adam cebine göre gelip, yiyecek. Bakacak listeye ona göre hareket edecek. Sonradan bize de burada sorun yaratmayacak. Güzel oldu, biz de hazırlığımızı yapmıştık" dedi. Sipariş vermek için beklediği pastanede denetim ekiplerine rastlayan Nilgün Çolak, "Çok güzel oldu" diye konuştu. İşletmeci Ünal Altunkaya "Yabancı müşteriye göre güzel bir uygulama ama bizi bilen biliyor" dedi. Döner ustası Özcan Sarımcı, "Yazmayan yerlerde fiyatlarla oynama, fazla yazma oluyordu. Bence doğru bir uygulama" diye konuştu. Bazı işletmeler ise denetim ekiplerine tepki gösterdi. Bazıları yılbaşı tatili nedeniyle fiyat listelerini asamadıklarını, bazıları da yeni düzenlemeden haberi olmadığını söyledi. DHA

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