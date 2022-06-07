Litvanya Türkiye maçı canlı yayın kanalı futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Heyecanla beklenen milli maç canlı yayın için nefesler tutuldu. Bu noktada "Litvanya Türkiye maçı canlı izle hangi kanalda?" sorusu haftalar önceden araştırılmaya başlandı. Muhtemel 11'ler heyecan yaratırken Türkiye televizyon başında UEFA Uluslar Ligi C gurubunda mücadele eden A Milli futbol takımının destekçisi olacak. İşte Litvanya Türkiye canlı izle!
LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Litvanya - Türkiye maçı 7 Haziran Salı günü saat 21:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.
LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Litvanya: Setkus, Satkus, Klimavicius, Barauskas, Baravykas, Utkus, Novikovas, Slivka, Megalaitis, Laciskas, Golubickas
Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Kaan, Ferdi, Salih, Hakan, Yunus, Kerem, Serdar, Halil
LİTVANYA TÜRKİYE CANLI YAYIN
Başkent Vilnius'taki LFF Stadında oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranından naklen yayımlanacak. Mücadelede Novak Simovic düdük çalacak.
UEFA Uluslar Ligi Litvanya Türkiye maçı canlı izle ekranına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
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