Lösemi tedavisi gören Rabia öğretmen hayatını kaybetti

İstanbul Başakşehir'de İBB Akşemsettin Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olan 2 çocuk annesi Rabia Örcün'e geçtiğimiz yıl 21 Mart'ta kemik iliği kanseri teşhisi kondu. Tedaviden yaklaşık 6 ay sonra hastalığında düzelme görülmesine rağmen bir süre sonra hastalık kendini tekrarladı. Hastalığa yenik düşen Rabia öğretmen önceki gün hayata gözlerini yumdu. Ondan geriye sosyal medya paylaşımları kaldı.
"SON DOĞUM GÜNÜNDEN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM"
Rabia öğretmenin son doğum günü olan 11 Ekim 2023 günü yaptığı paylaşımda; "Bence de iyi ki doğmuşum. İyi ki sizlerle yolum kesişmiş, her biriniz ayrı ayrı çok kıymetlisiniz, bu en özel günümde arayan, soran, yazan, çizen herkese çok teşekkür ediyorum. Altı aydır içinde bulunduğum süreçte verdiğiniz destek ve dualarınız içinde ayrıca teşekkür ediyorum. Bu süreci benimle birlikte yaşayan tüm dostlarıma minnettarım, varlığınız, desteğiniz çok kıymetli, çok değerli ve özel. Desteğinizle, varlığınızdan aldığım güçle bu süreci en güzel şekilde sonuçlandıracağımı biliyorum, hepinize özlemle sarılıyorum, iyi ki varsınız" ifadelerini kullanmış.