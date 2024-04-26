Lösemi tedavisi gören Rabia öğretmen hayatını kaybetti



"SON DOĞUM GÜNÜNDEN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM"

Rabia öğretmenin son doğum günü olan 11 Ekim 2023 günü yaptığı paylaşımda; "Bence de iyi ki doğmuşum. İyi ki sizlerle yolum kesişmiş, her biriniz ayrı ayrı çok kıymetlisiniz, bu en özel günümde arayan, soran, yazan, çizen herkese çok teşekkür ediyorum. Altı aydır içinde bulunduğum süreçte verdiğiniz destek ve dualarınız içinde ayrıca teşekkür ediyorum. Bu süreci benimle birlikte yaşayan tüm dostlarıma minnettarım, varlığınız, desteğiniz çok kıymetli, çok değerli ve özel. Desteğinizle, varlığınızdan aldığım güçle bu süreci en güzel şekilde sonuçlandıracağımı biliyorum, hepinize özlemle sarılıyorum, iyi ki varsınız" ifadelerini kullanmış.