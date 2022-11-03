Lösemide tedavi şansı yüzde 90’ı aştı

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla bu hastalığa karşı yurt genelinde pek çok farkındalık çalışması yürütlüyor. LÖSEV LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi Çocuk Hematoloji, Onkoloji ve Kemik İliği Transplantasyon Merkezi Başkanı Prof. Dr. Emin Kürekçi, tıpta gelinen noktada lösemiyle mücadelenin daha kolaylaştığına vurgu yaparak umutlu konuştu: Lösemi en sık 2-6 yaş arasında görülüyor, günümüzde modern tedavi yöntemleri, kemoterapilerle yüzde 90'ın üzerinde tedavi şansı bulunuyor.Dünyada her 1 milyon çocuktan 43'ünün lösemiye yakalandığını, ülkemizde ise yılda yaklaşık 1500 çocuğa lösemi teşhisi konulduğunu söyleyen Kürekçi 'Dünyada artış var. Çocukları 'abur cubur' gıdalardan uzak tutmak ve fiziksel aktivite, kanserin önlenmesinde çok önemli" dedi.LÖSEV LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nde tedavi gören 7 yaşındaki Olcay Melisa da annesi Aslıhan Ürenç'le poz verdi. Anne Ürenç "Hastalık son ana kadar hiçbir belirti göstermedi. Kızım jimnastikle uğraşıyordu. Herhangi bir şikâyeti yoktu. Sadece teşhisten iki gün önce okuldaki öğretmeni kızımın yorgun hissettiğini belirtti. İlk öğrendiğimizde gerçekten şok geçirdik. Ama siz güçlü olacaksınız ki çocuğunuz da güçlü olsun. Löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu unutmamak gerekiyor" diye konuştu. Olcay Melisa ise "En çok okula gitmeyi seviyorum. Dışarı çıkmayı, spor yapmayı da çok seviyorum. Arkadaşlarım sizi çok özledim, iyileşip kısa sürede aranıza döneceğim" mesajını paylaştı. Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, büyükşehirlerde çeşitli bina, köprü ve anıtlar "turuncu" renk ile ışıklandırılacak. Ayrıca okullarda, hafta süresince ders zilleri LÖSEV Marşı olarak çalacak, ay boyunca illerde farkındalık seminerleri düzenlenecek.AK Partili Şanlıurfa Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören 14 çocuğu ziyaret etti. Her ziyaret ettiği çocukla yakından ilgilenen ve sohbet eden Fadıloğlu, çocuklara hediye, ailelere ve sağlık çalışanlarına da karanfil verdi.AK Partili Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı Lösemili Çocuklar Haftası çerçevesinde Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takipleri yapılan çocuklarla bir araya geldi. Başkanlık makamı koltuğuna oturan çocuklar, Başkan Yazıcı'dan isteklerini dile getirdi. Çocuklara tablet ve oyuncak hediye eden Yazıcı, 'Önümüzdeki günlerde Tuzla'da halkımıza sözünü verdiğimiz kronik hastalıklar merkezi açacağız' müjdesini verdi.