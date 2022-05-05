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Giriş Tarihi: 5.5.2022

Lösemili Eylül’e en güzel bayram hediyesi

Lösemili Eylül’e en güzel bayram hediyesi
Afyonkarahisar'da yaşayan lösemi hastası 6 yaşındaki Eylül, ablasından yapılan kök hücre nakliyle çifte bayram yaşıyor. İscehisar ilçesinde yaşayan İbrahim (34) ve Yasemin Göktaş çiftinin 4 çocuğundan biri olan Eylül, 5 yaşındayken sağ ayağının aksaması şikâyetiyle Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne götürüldü. Tetkikler sonrası lösemi tanısı konulan ve kemoterapi tedavisine başlanan çocuğa rahatsızlığının ilerlemesi üzerine kök hücre nakli yapılmasına karar verildi. Yapılan taramalar ve tetkikler sonucu 6 yaşındaki Eylül'e, 8 yaşındaki ablası Ecem Su Göktaş'tan nakil yapılabileceği tespit edildi. Bayram öncesi yapılan nakille hayata tutunan küçük Eylül, bayrama daha mutlu girdi.



'ÇİFTE BAYRAM YAŞADIK'
Baba İbrahim Göktaş, Eylül'ün rahatsızlığının ortaya çıkmasının ardından çok zor günler geçirdiklerini belirterek, "Yapılan nakil bize çifte bayram yaşattı. Ablasından yapılan nakil Eylül'e en anlamlı bayram hediyesi oldu" dedi. Abla Ecem Su Göktaş ise, "Kardeşim iyi olacak inşallah. Onu çok özledik. Kardeşimle çok güzel oyunlar oynardık. Bir an önce iyileşip eve dönmesini istiyorum" diye konuştu. Doç. Dr. İbrahim Eker de, "Bu süreçte enfeksiyon gibi birçok problemle mücadele ettik. Çok şükür hepsinin üstesinden geldik. Çok güzel bir tedavi, bakım sürecini geçirdikten sonra kemik iliği de çalışıp üretmeye başladı. Eylül'ü inşallah önümüzdeki günlerde taburcu edip ayaktan tedavisine başlayacağız" dedi.

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Lösemili Eylül’e en güzel bayram hediyesi
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