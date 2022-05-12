Lösemiyi yenen Eren’in ailesiyle mutluluk pozu

Burdurlu Hatice – Ömer Yavuz çiftinin ilk göz ağrısı çocukları Oğlu Eren Yavuz o zaman 6 yaşında iken lösemi teşhisi kondu. Anne Hatice Yavuz, bu acı haberi ikinci bebeğine 3 aylık hamile öğrendi. İlk göz ağrısını kurtarmak için amansız bir savaşa girişti. Baba Ömer Yavuz memleketi Burdur'da çalışmaya devam ederken, anne Hatice Yavuz karnındaki 3 aylık bebeği ile oğlu Eren'i yanına alarak tedavi için Antalya'ya yerleşti. Eren, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hemotoloji ve Onkoloji servisine yatırıldı. Burdur Yahya Kemal Beyatlı İlköğretim Okulu birinci sınıfa giden Eren'in lösemiyi yenmesi için anne Hatice Yavuz, o denem kendi kendine yemin ettiğini söyledi.
'HEP UMUTLA BAKTIM'
Anne Hatice Yavuz, doktorların söylediklerini harfiyen oğluna uyguladığını ve oğluna karşı hiç yüzünü asmadığını, sevgisini Eren'den hiç eksik etmediğini belirtti. Baba Ömer de hafta sonları bir günlük izninde Antalya'ya gelerek eşi ve oğluna moral verdi. Bu sırada, 2014 yılında kızları Beren dünyaya geldi. Eren'in 30 aylık tedavi sonunda, doktorlardan iyi haber geldi ve Eren lösemiyi yendi. Anne Hatice Yavuz iki kişi geldikleri Antalya'dan 3 kişi olarak Burdur'a geri döndü.
YENİDEN NÜKSETTİ
Tam her şeyi unutup Burdur'da yarım kalan eğitimine 4'üncü sınıftan tekrar başlayan Eren Yavuz, yaşıtları gibi parklarda oynarken bir gün burnu kanayınca korkulu. Annesi tarafından doktora götürülen Eren'e yapılan tetkiklerinden ardından 6 Ekim 2016'da o kötü haberi verildi. Eren'in hastalığı yeniden tekrarlamış Yavuz ailesi ikinci kez yıkıldı.
AĞABEYİNE CAN VERDİ
Ancak anne yüreği yine pes etmedi. Oğlunu tekrar Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirerek doktorlarına teslim etti. Eren 2.5 ay kemoterapi gördü ve doktorlar tek kurtuluş çaresini ilik nakli olarak söyledi. Aranan ilik ise Eren'in kardeşi Beren'de bulundu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 30 Ocak 2017'de Eren'e kardeşi Beren'den kordon kanı ve ilik nakledildi. Eren kök hücre odasında 30 gün kaldı ve tedavi süreci sonunda ikinci kez lösemiyi yendi.
MUTLULUĞUN FOTOĞRAFI
Küçük kız kardeşi Beren'den yapılan ilik nakli ile sağlığına yeniden kavuşan Eren Yavuz, 5'inci yıl kontrolüne kardeşi ve annesi Hatice, Eren ile birlikte Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geldi. Tüm tetkikleri temiz çıkan Eren, kız kardeşi Beren ve anne Hatice ile birlikte mutluluğun fotoğrafını SABAH'a verdi. Eren Yavuz, hastalıkla mücadelesinde en çok annesinin kendisine destek olduğunu söyledi. Birincide lösemiyi annesi ve doktorların desteği ile yendiğini belirten Eren, "İkinci kez hastalandığımda imdadıma kardeşin Beren Hızır gibi yetişti. Ne mutlu bana ki böyle bir anne, baba ve kardeşe sahibim" diye konuştu.
HEP TAKDİR ALDI
Eren Yavuz önümüzdeki ay Burdur Borsa Ortaokulu 8'inci sınıftan mezun oluyor. Sağlığına kavuştuktan sonra hep takdir ilan Eren bu yıl da taktir ile ortaokuldan mezun olacak. Sağlığını yerinde olduğunu belirten Eren, "Derslerimi hiç aksatmadım. Bundan sonrada aksatmayacağım. Ailemin ve kardeşimin bana olan sevgisi beni hep uçurdu. Ben çok şanslıyım" diye konuştu.