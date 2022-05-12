Lösemiyi yenen Eren’in ailesiyle mutluluk pozu

Burdurlu Hatice – Ömer Yavuz çiftinin ilk göz ağrısı çocukları Oğlu Eren Yavuz o zaman 6 yaşında iken lösemi teşhisi kondu. Anne Hatice Yavuz, bu acı haberi ikinci bebeğine 3 aylık hamile öğrendi. İlk göz ağrısını kurtarmak için amansız bir savaşa girişti. Baba Ömer Yavuz memleketi Burdur'da çalışmaya devam ederken, anne Hatice Yavuz karnındaki 3 aylık bebeği ile oğlu Eren'i yanına alarak tedavi için Antalya'ya yerleşti. Eren, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hemotoloji ve Onkoloji servisine yatırıldı. Burdur Yahya Kemal Beyatlı İlköğretim Okulu birinci sınıfa giden Eren'in lösemiyi yenmesi için anne Hatice Yavuz, o denem kendi kendine yemin ettiğini söyledi.





'HEP UMUTLA BAKTIM'

Anne Hatice Yavuz, doktorların söylediklerini harfiyen oğluna uyguladığını ve oğluna karşı hiç yüzünü asmadığını, sevgisini Eren'den hiç eksik etmediğini belirtti. Baba Ömer de hafta sonları bir günlük izninde Antalya'ya gelerek eşi ve oğluna moral verdi. Bu sırada, 2014 yılında kızları Beren dünyaya geldi. Eren'in 30 aylık tedavi sonunda, doktorlardan iyi haber geldi ve Eren lösemiyi yendi. Anne Hatice Yavuz iki kişi geldikleri Antalya'dan 3 kişi olarak Burdur'a geri döndü.





YENİDEN NÜKSETTİ

Tam her şeyi unutup Burdur'da yarım kalan eğitimine 4'üncü sınıftan tekrar başlayan Eren Yavuz, yaşıtları gibi parklarda oynarken bir gün burnu kanayınca korkulu. Annesi tarafından doktora götürülen Eren'e yapılan tetkiklerinden ardından 6 Ekim 2016'da o kötü haberi verildi. Eren'in hastalığı yeniden tekrarlamış Yavuz ailesi ikinci kez yıkıldı.