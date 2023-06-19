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Giriş Tarihi: 20.6.2023

LÖSEV, kurban bağışlarına talip

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
LÖSEV, kurban bağışlarına talip
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Kurban Bayramı için topladığı vekâleten kurban bağışlarını "Mutlu Et Paketleri"yle kanser tedavisi sürecinde hastaların aldıkları kemoterapiden kaynaklanan bağışıklık düşüşünü engellemek için 12 ay boyunca dağıtıyor. LÖSEV, Türkiye genelinde kayıtlı olan 70 bini aşkın ailenin sosyal durumları incelenip sıralanarak düzenli ve eşit bir şekilde et dağıtımı yapıyor. Taze etler vakumlu ambalajlarda soğuk zincir kırılmadan hastalara ulaştırılırken, içerisinde kendilerine özel bakiyeleri olan yalnızca taze et ve et ürünleri alımı yapabilecekleri LÖSEV Et Kartı'yla da 10 binlerce hasta et ihtiyacını gideriyor. LÖSEV, kayıtlı ailelerin yüzde 87'sinin asgari ücretli ve altı gelire sahip olduğunu hatırlatarak bağış çağrısında bulundu. LÖSEV'e yapılacak bağışlar, tedavi sürecinde protein ağırlıklı beslenmesi gereken lösemili çocuklara can olacak.

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LÖSEV, kurban bağışlarına talip
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