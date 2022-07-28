Luan Peres kimdir? Fenerbahçe’nin yeni transferi Luan Peres mevkii ne, hangi takımlarda oynadı?

Luan Peres Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! Yıldız oyuncunun bu akşam 22.30 sularında İstanbul'a geleceği iddia ediliyor. Stoper arayışlarına hız kazandıran Fenerbahçe birçok yıldız isme yönelmişti. Peres ile anlaşmaya varan Sarı Kanarya yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Peki, Luan Peres kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, başarılı oyuncu Luan Peres mevkii ve oynadığı rakımlar…