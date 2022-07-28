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Giriş Tarihi: 28.7.2022 16:00

Luan Peres kimdir? Fenerbahçe’nin yeni transferi Luan Peres mevkii ne, hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe transfer haberleri ile duyurulan yeni sarı lacivertli oyuncu İstanbul’a gelmeye hazırlanıyor. Fenerbaheç taraftarları “Luan Peres kimdir, kaç yaşında, nereli” sorularına yanıt aramaya başladı. Transfer işlemleri biten Peres İstanbul’a gelip kulüple görüşmelerini sürdürecek. Peki, Luan Peres mevkii ne, hangi takımlarda oynadı? İşte, yeni transfer Luan Peres hakkında merak edilenler…

Luan Peres kimdir? Fenerbahçe’nin yeni transferi Luan Peres mevkii ne, hangi takımlarda oynadı?

Luan Peres Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! Yıldız oyuncunun bu akşam 22.30 sularında İstanbul'a geleceği iddia ediliyor. Stoper arayışlarına hız kazandıran Fenerbahçe birçok yıldız isme yönelmişti. Peres ile anlaşmaya varan Sarı Kanarya yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Peki, Luan Peres kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, başarılı oyuncu Luan Peres mevkii ve oynadığı rakımlar…

LUAN PERES KİMDİR?

19 Temmuz 1994 doğumlu Luan Peres Brezilya Sao Paulo doğumlu. Futbol kariyerine Portuguesa'da başlayan yıldız oyuncu şu anda Marsilya'da forma giyiyor.

28 yaşındaki yıldız oyuncu 4.5 milyon Euro karşılığında Santos'tan Marsilya'ya transfer olmuştu. Luan Peres piyasa değeri 7 milyon Euro olarak görülüyor.

Sol stoper ve sol bek mevkiinde oynayan Luan Peres Fenerbahçe için İstanbul'a doğru yola çıktı.

LUAN PERES HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Portuguesa

Santa Cruz

Red Bull Brasil

Ponte Preta

Fluminense

Club Brugge

Santos

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Luan Peres kimdir? Fenerbahçe’nin yeni transferi Luan Peres mevkii ne, hangi takımlarda oynadı?
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