Luca 230 kilo uyuşturucu yakaladı

BOLU İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik köpeği Luca desteğiyle yaptıkları aramada poşetlenmiş ev eşyalarının içerinse gizlenmiş yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik köpeği Luca ile birlikte F.A. (41) isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Luca, poşetlenmiş ev eşyalarına tepki gösterince yapılan aramada 230 kilo uyuşturucu yakaladı. Edirne Uzunköprü'de de "kapalı alan bitki ve hobi yetiştiriciliği" adı altında sözde bilgi vererek kenevir yetiştiriciliğini anlatan internet sitesinden online alışveriş yaptığı tespit edilen iki zanlı, gözaltına alındı.