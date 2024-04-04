Lüks araç vaadiyle dolandırıldı

yi Partili Yusuf Polat, Türkiye Değişim Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı'nı yaptığı Mart 2022'de yardımcısı olan Hıdır Erkan Ersoy tarafından 2 kişiyle tanıştırıldı. Ersoy, beraberindeki Ömer S.'yi ortağı olarak tanıtarak Polat'a lüks bir aracı uygun fiyata alabileceklerini söyledi. Başta teklifi kabul etmeyen Polat, daha sonra araçlardan birinin kredisi olduğunu, yalnızca takas yapabileceğini söyledi. Krediyi kapatacaklarını ve aracın satışından sonra lüks araç alacaklarını söyleyince Polat getirilen evrakları imzaladı. Aracı alan ikili, kısa süre sonra Polat'a ait olan başka bir aracı kiralayarak para kazandırabilecekleri teklifiyle geldi. Polat ayda 13 bin 500 lira kazanç sağlayacağını öğrenince buna da razı oldu. Aylar geçmesine rağmen yeni aracını alamayan Polat, araçlarından birini Samsun'dan çekici yardımıyla getirtti ancak diğer aracını alamadı. Hatta yaşanan anlaşmazlığı gidermek için siyasetçiler de araya girdi. Bu görüşmelerde Polat'a, parasını alabileceği söylenerek 700 bin liralık araç için 400 bin liralık senet verildi. Senetlerin ödemesini de alamayan Polat, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 3 şüpheli hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheliler ilerleyen günlerde hâkim karşısına çıkacak.