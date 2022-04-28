Olay Bağcılar Batışehir'de Ürdün asıllı Türk vatandaşı Mohannad Obaid'e ait son model araçların bulunduğu lüks bir oto galeride sabah 05.00 sıralarında meydana geldi. Motosikletle iş yerinin önüne gelen iki hırsız, giriş kapısını tekmeyle kırarak içine girdikleri galerideki 650 bin liralık spor motosiklete yöneldi. Ellerindeki anahtarla motosikleti çalıştıran hırsızlar, geldikleri motosikletle birlikte iş yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Güvenlik alarmının çalmasıyla iş yerine gelen Obaid, lüks motosikletin çalındığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Bağcılar Emniyeti, hırsızları yakalamak için geniş çaplı tarama çalışması başlattı.

Lüks galeriden özel üretim motosiklet çaldılar | Video

ÇALIŞTIRMAK İMKANSIZ

Galerideki araçların tek merkezden özel üretim olarak alındığı, orijinal anahtarları olmadan motosikletlerin çalıştırılmasının imkansız olduğunu belirten iş insanı Mohannad Obaid "İki hırsız kendi motosikletleriyle galerinin tam önüne gelmiş. Başka hiçbir iş yerine yönelmeden direkt galerimin camını kırarak içeri girmişler. İçeride değeri 650 bin lirayı bulan spor motosiklete yönelmişler ve sadece saniyeler içerisinde motosikleti çalıştırıp, kaçmışlar. Biz bu araçları tek bir üreticiden alıyoruz, hepsi özel üretim. Merkez tarafından senkronize edilmiş çipli anahtarlar olmadan hiçbir şekilde bu motosikletler çalışamaz" dedi.

POLİS HIRSIZLARIN PEŞİNDE

Bağcılar Emniyeti'nin olayla ilgili çok titiz bir çalışma yürüttüğünü belirten Obaid "İhbarımdan bu yana polis arkadaşlar konuyla çok ilgilendi. Buradaki ve olası kaçış rotalarındaki güvenlik kameralarını tek tek inceliyorlar, çok titiz çalışıyorlar" diye konuştu.