Lüks otomobil baba oğula mezar oldu

Acılı haberi duyan aile yakınları olay yerine geldiği anda feryadı yürekleri dağladı. Bu sırada hastaneden acı haber geldi. Hastaneye kaldırılan Taş'ın 4 yaşındaki oğlu Doğukan Taş'ın doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kimliği tespit edilemeyen yolcu konumundaki kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Alaattin Taş'ın yapılan incelemelerin ardından cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.