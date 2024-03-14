Lüks sitede daireye giren 3 genç kız 1.7 milyonluk soygun yaptılar

Başakşehir'de bulunan lüks bir siteye giren 3 genç kız boş buldukları dairenin kapısını açıp içeri girdi. A.M.K.H.'ye ait eve giren 3 genç evdeki 33 bin 600 dolar ve 2 bin lira nakit para ile değeri 20 bin doları bulan ziynet eşyasını ceplerine doldurup çıktı. Evine döndüğünde şaşkına uğrayan A.M.K.H. hemen polisi arayıp şikayetçi oldu. 1.7 milyon liralık ziynet ve dövizinin çalındığını bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı.

HIRSIZLIK BÜRODA TANIDIK ÇIKTILAR

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerin olay öncesinde güvenlik kameralarınca görüntülendikleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin asansöre binerek hırsızlık yapacakları kata çıktıkları görüldü. İncelenen kamera görüntüleri sonrasında şüpheliler Hırsızlık Büronun ekiplerinde hiç te yabancı gelmedi. Çünkü henüz 24 yaşında olan kuzenler Şeyma U. ve Ebru U.'nun benzer suçlardan onlarca suç kaydı vardı.

BİRİ 97 KAYITLI DİĞERİ 83 KAYITLI ÇIKTI

Polis olayla ilgili başlattığı çalışmada kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler Şeyma U.(24), Ebru U.(24) ve G.Ç.(11)'yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Şeyma U.'nun daha önceden 97 suç kaydı olduğu ayrı bir dosyadan polis tarafından arandığı ortaya çıktı.

Diğer şüpheli Ebru U.'nun ise 83 suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.