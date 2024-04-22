Lunaparkta feci kaza! 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Sincan ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki Harikalar Diyarı Parkı'nda yer alan lunaparkta meydana geldi. Lunaparkta çalışan 16 yaşındaki Mustafa A.'nın kafasına 'Adrenalin' isimli oyuncak çarptı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafa A. Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Nöroloji Bölümü'nde yoğun bakıma alınan Mustafa A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
O OYUNCAK HİZMET VERMEYE DEVAM ETTİ
Mustafa A.'nın yaralandığı kaza sonrası lunaparkta bulunan 'Adrenalin' isimli oyuncak bugün de hizmet vermeye devam ederken polis olayla ilgili inceleme başlattı.