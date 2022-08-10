Lunaparkta tren kazası genç polis çifti ayırdı

Giresun'da önceki gece Hacı Hüseyin Mahallesi'ndeki bir lunaparktaki hız treni raydan çıkarak devrildi. Kazada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı 28 yaşındaki Sinem Gülşen Dilekçe, eşi Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Samet Dilekçe (31) ile Şevval Akbaş (17) ve Fatma Akbaş (39) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Sinem Gülşen Dilekçe tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Giresun'da görevli polis çiftin 26 Eylül 2021'de Ordu'da düzenlenen düğün töreniyle dünyaevine girdiği, Sinem Gülşen Dilekçe'nin geçen yıl ilk görev yeri olan Giresun'a atandığı öğrenildi. Hayatını kaybeden 3 yıllık komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe için Giresun Valiliği önünde tören düzenlendi. Dilekçe'nin Türk bayrağına sarılı tabutu yapılan dua sonrası toprağa verileceği Ordu'nun Kumru ilçesine uğurlandı. Kaza nedeniyle lunaparkta eğlence faaliyeti durdurulurken, savcılık da soruşturma başlattı. Lunaparkta yapılan inceleme sonrası aralarında eğlence treni sorumlularının da yer aldığı 3 çalışan gözaltına alındı.