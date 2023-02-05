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Giriş Tarihi: 6.2.2023

Lütfen yardım edin Güney’i kurtaralım

TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesinde SMA Tip-1 teşhisi konulan 3,5 aylık Güney Elmacı için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Anne Nurcan Elmacı, “Güney’imizi çok bekledik, onu kaybetmek istemiyorum” dedi

Lütfen yardım edin Güney’i kurtaralım
Fabrika işçisi Salim ile ev kadını Nurcan Elmacı'nın çocukları Güney'e, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konulunca, Tekirdağ Valiliği onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Doğumdan 1 hafta sonra oğluna teşhis konulduğunu anlatan Nurcan Elmacı, "Güney'in tedavisi için Zolgensma ilacına ihtiyacımız var. Yüksek maliyetli ilaç için Valilik izni ile kampanya başlattık. Kampanyamızı. Güney'in bu ilacı alabilmesi için eşimize, dostumuza, büyük insanlara ihtiyacımız var. Herkesin desteğini bekliyoruz" dedi. Güney'i çok beklediklerini ifade eden Elmacı, "Evladımı kaybetmek istemiyorum. Güney'imizi çok bekledik. Özellikle ablası her gece dua etti. Onun duaları kabul oldu. Çok şükür Rabbim, Güney'imizi bize verdi. Fakat hastalığı var Çare yardımsever insanlar. Bu ilacı alabilmemiz için yardımsever insanlarımızın desteğini bekliyoruz" dedi. Baba Salim Elmacı da oğlunun daha 3 aylık olduğunu hatırlatarak, "Çocuğumuzun yurt dışına gidip, Zolgensma ilacını alması gerekiyor. Güney'imiz daha çok küçük, 3 aylık. 6 aydan sonra belirtilerinin başlayabileceğini söylüyorlar. Belirtileri başlamadan tedavi olursa Güney'imiz, normal bir birey gibi hayatına devam edecek. Lütfen bize destek verin" diye konuştu. DHA

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Lütfen yardım edin Güney’i kurtaralım
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