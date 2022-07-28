Maccabi Netanya-Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak? Maccabi Netanya Başakşehir maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

Ligde 4'üncü sırada yer alan ve Avrupa Konferans Ligi elemelerine kalmayı garantileyen Başakşehir, ilk eleme maçında kendi evinde İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi avantajının artık UEFA maçlarında geçerli olmadığını hatırlatmak gerekiyor. Futbolseverler Maccabi Netanya-Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusunu yöneltiyor. Peki, Maccabi Netanya Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar!