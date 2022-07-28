Haberler Yaşam Haberleri Maccabi Netanya-Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak? Maccabi Netanya Başakşehir maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 28.7.2022 15:53

Maccabi Netanya-Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak? Maccabi Netanya Başakşehir maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

Avrupa Ligi ön eleme turu heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Maccabi Netanya Başakşehir ilk maçta 1-1 berabere kaldı. 81’nci dakikada Szysz’in attığı gol ile beraberliği elde eden Başakşehir, deplasmanda kazanarak üst tura çıkmak istiyor. Emre Belezoğlu önderliğinde geçen sene iyi performans göstererek Avrupa Konferans Ligi’ne kalan Başakşehir, böylece bu çiçeği burnunda turnuvanın önde gelen takımlarından olmak istiyor. Maccabi Netanya-Başakşehir maçı hangi kanalda sorusu sürekli soruluyor. Peki, Maccabi Netanya-Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar!

Maccabi Netanya-Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak? Maccabi Netanya Başakşehir maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

Ligde 4'üncü sırada yer alan ve Avrupa Konferans Ligi elemelerine kalmayı garantileyen Başakşehir, ilk eleme maçında kendi evinde İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi avantajının artık UEFA maçlarında geçerli olmadığını hatırlatmak gerekiyor. Futbolseverler Maccabi Netanya-Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusunu yöneltiyor. Peki, Maccabi Netanya Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar!

MACCABI NETANYA BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

28 Temmuz 2022 tarihinde zorlu deplasman mücadelesine çıkacak olan Başakşehir, turu geçmek istiyor. Maç saat 19.45'te başlayacak.

MACCABİ NETANYA BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

MACCABİ NETANYA BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LERİ

MACCABİ NETANYA: Amos, Konstantin, Gandelman, Shlomo, Sehovic, Enow, Karzew, Twumasi, Guiagon, Awraham, Zlatanovic

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lucas Lima, Biglia, Serdar, Mahmut, Berkay, Deniz, Okaka

ARKADAŞINA GÖNDER
Maccabi Netanya-Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak? Maccabi Netanya Başakşehir maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA