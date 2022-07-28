Maccabi Netanya-Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak? Maccabi Netanya Başakşehir maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

Ligde 4'üncü sırada yer alan ve Avrupa Konferans Ligi elemelerine kalmayı garantileyen Başakşehir, ilk eleme maçında kendi evinde İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi avantajının artık UEFA maçlarında geçerli olmadığını hatırlatmak gerekiyor. Futbolseverler Maccabi Netanya-Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusunu yöneltiyor. Peki, Maccabi Netanya Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar!
MACCABI NETANYA BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
28 Temmuz 2022 tarihinde zorlu deplasman mücadelesine çıkacak olan Başakşehir, turu geçmek istiyor. Maç saat 19.45'te başlayacak.
MACCABİ NETANYA BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Maç TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.
MACCABİ NETANYA BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LERİ
MACCABİ NETANYA: Amos, Konstantin, Gandelman, Shlomo, Sehovic, Enow, Karzew, Twumasi, Guiagon, Awraham, Zlatanovic
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lucas Lima, Biglia, Serdar, Mahmut, Berkay, Deniz, Okaka