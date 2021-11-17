Maçka Parkı’nda doktora saldırmıştı! Cezası belli oldu

İstanbul Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'nda geçtiğimiz yıl meydana gelen olayda, iki kadın meslektaşı ile yürüyen psikiyatri bölümü asistanı Süleyman Dönmezler, Emrah Danışman tarafından saldırıya uğramıştı. Elindeki şişeyi kıran şüpheli Danışman, Dönmezler'in boğazını kesmişti. Olayın ardından kaçan sanık yakalanarak tutuklanmıştı. Dönmezler ise ağır yaralı olarak kurtulmuştu.

15 YIL HAPSİ İSTENDİ

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Emrah Danışman'ın elindeki içki şişesini kırarak Dönmezler'in boğazını kestiği kaydedildi. İddianamede, tutuklanan sanık Danışman hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

ADLİ TIP RAPORU GELDİ

Sanık Emrah adli tıp raporu dosyaya eklendi. Rapora göre, Dönmezler'in boğazında meydana gelen kesiğin basit tıbbı müdahale ile geçmeyeceği, hayati tehlikeye yol açtığı tespit edildi. Raporda Dönmezler'in yüzde 20'lik bir kan kaybı yaşadığı ve yüzünde his kaybıyla birlikte kalıcı iz olduğu yer aldı. Savcı, yaralanmanın boğaz bölgesinde olması sebebiyle hayati tehlike oluşturduğundan Danışman'ın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

DOKTOR SALDIRI ANLATTI

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya doktor Süleyman Dönmezler avukatları ile birlikte katılım sağladı. Tutuklu sanık Emrah Danışman duruşmada hazır edildi. Müşteki Süleyman Dönmezler, "Olay günü, sanık yanımızdan geçerken, yanımdakilere dikkatli bakması sebebiyle 'işine git' dedim. Sanık, arkamdan gelerek, kırık şişeyle boynumu, boğazımı yaraladı. Sanık, ölmüş olabileceğimi düşünmüş olarak olay yerinden ayrılırken, 'Erkek arıyorum, adam arıyorum' şeklinde konuşmuştur. Zaten saldıracak birini arıyordu gelip beni buldu. Olay nedeniyle 4 saat ameliyat geçirdim. Yoğun bakımda yattım, uzun süre tedavi gördüm. Bu herkesin başına gelebilir. Toplumun bunu yaşamasını istemiyorum. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

ÜST SINIRDAN CEZA TALEBİ

Dönmezler'in avukatı, "Olayda, 'kasten öldürmeye teşebbüs' unsurları tamamen oluşmuştur. ATK raporuna göre 10 adet kesici-delici alet yarası tespit edilmiştir. Sanık, müvekkilimin hayati bölgelerini hedef almıştır. Olay yerinde müvekkilimin yanında tıbbi bilgisi olan arkadaşları olmasaydı müvekkilim şu an huzurunuzda olmayacaktı. Bu olayın kamuya açık bir alanda yaşanması sebebiyle de kamu güvenliğini de tehlikeye sokmuştur. Bu sebeple sanığın en üst sınırdan ceza almasını talep ediyoruz" dedi.Görüşü sorulan duruşma savcısı, 'Olayın oluş biçimi, hızlı şekilde müdahale olmaması halinde ölüm olayının gerçeklekleşecek olması, katılanın halen olayın etkisinde olduğunun anlaşılması ve dosyadaki hekim raporları dikkate alınarak cezasının üst sınırdan verilmesine ve sanığın tutukluluğunun devamına karar verilmesini" talep etti.

"ÇOK PİŞMANIM"

Sanık Danışman son söz olarak, "Karşı taraftan özür diliyorum karşı tarafa durup dururken saldırmadım. İlk kelimeyi onlar söyledi yanlarına gidip ne olduğunu sorduğumda tacizci diyip saldırdılar. Can havliyle yerdeki şişeyi kırıp sallamaya başladım. Olay nedeniyle çok pişmanım." dedi.

11 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti kararını açıkladı. Tutuklu sanık hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl hapis cezasına hükmetti.