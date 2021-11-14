Haberler Yaşam Haberleri ‘Madalyam, manşetiyle hayatımı değiştiren SABAH’a armağan olsun’
Giriş Tarihi: 15.11.2021

‘Madalyam, manşetiyle hayatımı değiştiren SABAH’a armağan olsun’

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
‘Madalyam, manşetiyle hayatımı değiştiren SABAH’a armağan olsun’
SABAH'IN 12 Kasım 2018'de azim öyküsünü manşetine taşıyarak "Türkiye'nin Hawking'i" olarak tanıttığı Nil Mısır, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun düzenlediği şampiyonada altın madalya kazandı. Nil Mısır, lise öğrencisiyken 5'inci kattan düşerek daha 15'inde felç kaldı. Acı gerçeği öğrenince hastalığıyla yüzleşti ve ünlü fizikçi Stephen Hawking'in mücadelesini örnek alarak kendine yeni bir yol çizdi. Gencecik yüreğiyle direndi, inandı, hayata tutundu. Sadece yüzde 25'ini kullanabildiği parmaklarıyla kalem tutmayı, yazı yazmayı başardı. Önce yarım bıraktığı liseyi, ardından iki üniversiteyi bitirdi. Üçüncü üniversite olarak Radyo-TV okurken SABAH'ın manşetiyle hayatında yepyeni bir sayfa daha açıldı. Nil Mısır haber sonrası Okçular Vakfı'na davet edildi.

Davete nezaketen icap ettiğini, kendisinin ok atabileceğine hiç inanmadığını söyleyen Nil Mısır "Ben kendime inanmazken Okçular Vakfı bana inandı. Sabah gidip akşam çıkmama rağmen günde atabildiğim ok sayısı 10 civarıydı. 3 kemerle tekerlekli sandalyeye bağlanmama rağmen dengemi sağlayamıyorduk. Annem ok atarken sırtımdan sarılıp destek oluyordu. Uygun materyallerle beni 20 günde yayı tutabileceğim hale getirdiler.En umutsuz güçsüz olduğum zamanlarda bile Okçular Vakfı üyeleri "Sabret, biz sana inanıyoruz" dedi, Okçulukla ciddi fiziksel değişim yaşadım. Ehliyet aldım. Antalya'daki Okçuluk Türkiye Şampiyonası'na arabamla gittim. Şampiyon oldum. Madalyamı aileme, dostlarıma, hocam Ela Karakoç'a, Okçular Vakfına Sabah gazetesine ve o dönem benim haberimi yapan Erhan Öztürk'e ve Prof. Dr. Belgin Erhan'a armağan ediyorum" dedi.

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‘Madalyam, manşetiyle hayatımı değiştiren SABAH’a armağan olsun’
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