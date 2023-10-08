‘Maddi durumum iyi’ dedi tutuklandı

İstanbul'da bir Ağır Ceza Mahkemesinde 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlamasıyla yargılanan sanığı mahkeme başkanı ve üye hâkime mesaj attığı ortaya çıktı. Olay 22 Eylül 2023 tarihinde meydana geldi. Turizm şirketi sahibi Onur Yılmaz K. isimli şahıs bir Ağır Ceza Mahkemesinde 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlamasıyla sanık olarak yargılanıyordu. Olay günü mahkeme başkanı ve mahkeme üyesi hakime kendisini Onur Yılmaz K. olarak tanıtan numaradan mesaj geldi.

YARGILANDIĞI MAHKEME HEYETİNE MESAJLA RÜŞVET TEKLİF ETTİ

İki yargı mensubuna atılan mesajda şu ifadelere yer verilmişti: "Benim davama siz bakıyorsunuz. Efendim benim duruşmam 6 Ekim tarihinde olacak ve ceza almaktan korkuyorum. Sizinle bu hususu görüşmek istiyorum. Bana yardımcı olabilirseniz maddi veya iş ortaklığı dâhil size yardımcı olmaya hazırım. Dosyamdan da göreceğiniz üzere iyi bir kazancım mevcut, bu konuda beraber ilerlememiz mümkün müdür? Saygılarımla."

RÜŞVET TEKLİFİNE SUÇ DUYURUSU

Yargı mensupları aldıkları mesajın şokuyla durumu savcılığa bildirdi. İfade veren mahkeme başkanı ve hâkim ifadelerinde mesajı göstererek rüşvet teklif edildiğini aktardılar. Mesajı gönderen kişinin bir süre sonra mesajı sildiğini aktaran yargı mensupları atılan mesajın fotoğrafını çektiklerini rüşvet teklifine bulunan şüpheliden şikâyetçi olduklarını belirttiler.

"MESAJI BEN ATMADIM KUMPAS KURDULAR"

Şikayet üzerine gözaltına alınan Onur Yılmaz K. savcılıkta verdiği ifadesinde mahkeme başkanı ve üyesini yargılanmakta olduğu mahkemeden dolayı tanıdığını farklı bir tanışıklıkları bulunmadığını söyledi. Söz konusu mesajların atıldığı hattın kendisine ait olmadığını söyleyen şüpheli tutuksuz yargılandığı davada böyle bir mesaj atmanın hayatın olağan akışına uygun olmadığını kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti.

TUTUKLANDI

Şüphelinin Avukatı ise yaptığı savunmasında müvekkilinin üzerine kayıtlı olmayan bir hattan mesaj atıldığını davanın seyrinin zaten müvekkilinin lehine ilerlediğini savunarak suçlamaları reddetti. Savcılık ifadesi sonrası nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.