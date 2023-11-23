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Giriş Tarihi: 24.11.2023

Maden ocağında göçük faciası

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Maden ocağında göçük faciası
Siirt'in Şirvan ilçesinde bulunan Maden Köy Bakır İşletmesi'nde, önceki gece saat 01.15'te, galeri tahkimat yenileme ve kontrol işlemi sırasında göçük meydana geldi. Vardiya Mühendisleri Zekayi Can Çalık (32), Emre Gökduman (24) ile Orhan Gültekin (26) hayatını kaybetti. Yaralanan 2 işçi ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında maden mühendisi Y.K, iş güvenliği uzmanı A.T. ve daimi nezaretçi D.A. gözaltına alındı.



Ölenlerden Zekayi Can Çalık'ın, geçen 8 Temmuz'da Hümay Girgin ile evlendiği öğrenildi. 2 çocuk babası Orhan Gültekin, Siirt'teki Zevye Mezarlığı'nda defnedildi. Hayatını kaybedenlerden Emre Gökduman cenazesi ise İzmir'in Bayındır ilçesine gönderildi. Eti Bakır AŞ'den yapılan açıklamada "Acılarını derinden paylaştığımız ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı dileriz. Eti Bakır olarak vefat eden arkadaşlarımızın ailelerinin her zaman yanında olacağız" denildi.

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Maden ocağında göçük faciası
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