Haberler Yaşam Haberleri Madenciler, 7 saatte enkazın altında ulaştıkları kız çocuğuna elleriyle su içirdi
Giriş Tarihi: 9.2.2023 19:26 Son Güncelleme: 9.2.2023 19:57

Madenciler, 7 saatte enkazın altında ulaştıkları kız çocuğuna elleriyle su içirdi

Kahramanmaraş’ta arama kurtarma çalışmalarına katılan madenciler, 7 saatte enkazın altında ulaştıkları kız çocuğuna elleriyle su içirdi. Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Madenciler, 7 saatte enkazın altında ulaştıkları kız çocuğuna elleriyle su içirdi

Bu çerçevede Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren bir maden şirketine ait 20 kişilik arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş'ta arama kurtarma faaliyetlerinde görev alıyor.

Maden işçileri, enkaz altında yaklaşık 7 saatlik bir çalışmanın ardından Derya isimli kız çocuğuna ulaştı. Bitkin halde bulunan Derya'ya maden işçileri arasında bulunan bir sağlıkçı tarafından elleriyle su içirildi. Bir süre su içen Derya, maden işçilerinin çalışmasıyla enkazdan çıkartıldı. Derya, enkazın başında bekleyen abisiyle görüştürüldükten sonra tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı

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Madenciler, 7 saatte enkazın altında ulaştıkları kız çocuğuna elleriyle su içirdi
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