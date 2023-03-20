Madende göçük: 7 yaralı

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu Beldesinde faaliyet gösteren Yanar Elmas Madencilik Şirketine ait ocakta dün sabah saatlerinde göçük meydana geldi. 7 maden işçisi göçük altında kaldı. Yer altı ocağı tavan destek direklerinden birisinin kırılması sonucu meydana gelen kısmi göçük altında kalan işçiler mesai arkadaşlarının müdahalesi sonrası 45 dakika içerisinde kurtarıldı. Bolu'dan 3, Mengen ve Gökçesu'dan birer adet ambulans bölgeye sevk edildi. Hafif yaralı olan 3 maden işçisi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde tedavi alınırken, sadece gaz ve kömür tozundan solunum zorluğu çeken 4 işçi olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve göçükle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.