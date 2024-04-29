Madımak toplarken kaybolan yaşlı adam 12 saat sonra bulundu

Zara ilçesinde yaşayan İbrahim Korkmaz, madımak toplamak için ailesi ile Gürlevik Dağı mevkisine gitti. Korkmaz, dün saat 14.00 sıralarında ailesinin yanından ayrıldı. Korkmaz'dan bir daha haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar sonrası jandarma, AFAD, arama-kurtarma ekipleri ve komandolar arama çalışması başlattı. 8 araç ve 55 personel ile yapılan arama sonucu Korkmaz, saat 02.00 sıralarında Gürlevik maden sahası yakınlarında bulundu. İlk müdahalesi yapılan Korkmaz, ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Korkmaz'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.