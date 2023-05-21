Maganda dayağına 4 yıl hapis istendi

Geçen yıl 26 Haziran'da 39 yaşındaki Tarık E., 6 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğuyla gezmeye çıktı. İddiaya göre seyir halindeyken başka bir araç tarafından yolu kesilen Tarık E. panikleyerek aracını durdurdu. Başına geleceklerden habersiz şaşkınlıkla arabasından inen adam, diğer aracın içindekileri görünce beyninden vurulmuşa döndü.İddiaya göre Tarık E, trafiğin ortasında boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisi Erol E. ve kuzeni Selim A.'nın gönderdiği adamların saldırısına uğradı. Darp edilen, aracına zarar verilen Tarık E., hastaneden darp raporu aldı. Epilepsi hastası iki çocuğunun önünde kendisini ve arabasını tekmeleyenlerden şikayetçi olmak için soluğu savcılıkta alan Tarık E, "Çocuklarımın annesiyle boşanma aşamasındayız. Zaten eşimle sıkıntılı bir süreç geçirdiğimden korku halinde yaşamaktayım. Eşimin sevgilisi Erol beni sürekli ölümle tehdit ediyor. Eşimin amcası Yılmaz ve oğlu Selim'in de bana zarar vereceklerini düşündüğümden sürekli endişeliyim" dedi.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında ifade veren şüpheli Yılmaz A., Tarık E.'nin ağabeyinin damadı olduğunu, ailevi meselelerden aralarında çelişki olduğu fakat bu durumun birbirlerini yaralayacak düzeyde olmadığını, Tarık E.'nin kendisine onu dövdürdüğünü söylediğine dair mesaj attığını söyledi. "Benim kendisine bir şey yapmadığımı söylemem üzerine bana 'Pardon abi yanlışlık oldu' dedi. Ben kendisinin psikolojik sıkıntıları olduğunu düşünüyorum" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Şüpheli Selim A. (31) ise ifadesinde "Tarık şu an kuzenimle boşanma aşamasında olduğu için bütün akrabalarımıza iftira atıyor. Şizofren olduğunu düşünüyorum. Kendisini mağdur gösteriyor" dedi. Savcılık, hazırladığı iddianamede, şüpheli Selim A.'nın 'Basit yaralama' ve 'Mala zarar verme' suçlarından 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.