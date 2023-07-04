Haberler Yaşam Haberleri Maganda kurşunu 18 yaşındaki genci hayattan kopardı
Giriş Tarihi: 4.7.2023 21:15 Son Güncelleme: 4.7.2023 21:22

Maganda kurşunu 18 yaşındaki genci hayattan kopardı

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde 18 yaşındaki genç nereden ateşlendiği belli olmayan maganda kurşunu sonucu hayatını kaybetti.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Maganda kurşunu 18 yaşındaki genci hayattan kopardı

Olay Çatalzeytin ilçesine bağlı Arıca Köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre evinin balkonunda oturan Mehmet Ali Topcu (18) bir anda yere yığıldı. Evde bulunan ailesinin durumu haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve baş bölgesinin çeşitli yerlerinde tüfek saçmaları bulunan Topcu'nun hayatını kaybetti.

Olay sonrasında Arıca köyünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Geniş çaplı yapılan olay yeri incelemesinin ardından çevrede boş tüfek fişeklerine rastlandı. Jandarma ekipleri köy yerinde gelişigüzel ateş ve 18 yaşındaki Mehmet Ali Topcu'nun hayatını kaybetmesine sebep olan kişi veya kişileri bulabilmek için harekete geçti.

Öte yandan Mehmet Ali Topcu'nun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılam üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Maganda kurşunu 18 yaşındaki genci hayattan kopardı
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