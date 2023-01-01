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Giriş Tarihi: 1.1.2023

Maganda kurşununun can aldığı anlar sahnelendi

Maganda kurşununun can aldığı anlar sahnelendi
Tokat'ta, maganda kurşunun can aldığı anlar sahnelenerek yaşanan üzücü olaya dikkat çekildi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde 31 Aralık 2020 günü evine giderken başına yorgun mermi isabet eden Hanife Büşra Konyar (17), 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Genç yaşta toprağa verilen lise öğrencisi unutulmadı. Erbaa Belediyesi ve kaymakamlığın desteğiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencileri tiyatro oyunu hazırladı.



Hanife Büşra'nın ablası Esma Sezin Konyar'ın yazdığı pandomim türündeki tiyatro oyunu sahnelendi. Maganda kurşununun can aldığı anların sahnelendiği gösteride duygusal anlar yaşandı. Hanife Büşra Konyar'ı unutturmayacaklarını ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ise benzer olayların yaşanmamasını arzu ettiklerini söyledi.

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Maganda kurşununun can aldığı anlar sahnelendi
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