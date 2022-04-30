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Giriş Tarihi: 30.4.2022 15:13 Son Güncelleme: 30.4.2022 15:37

Maganda kurşununa kurban gitmişti... Gamze Boynuince davasında flaş gelişme

ZAHİDE VURAL
Maganda kurşununa kurban gitmişti... Gamze Boynuince davasında flaş gelişme

Kırşehir'deki sünnet düğününde halay çekerken başına kurşun isabet eden Gamze Boynuince'nin (21) ölümüyle ilgili davada tutuksuz yargılanan sanıklardan köy muhtarı Bayram Zengin’e verilen 18 yıl 9 ay hapis cezası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından 27 yıl 1 aya çıkarıldı.

Kırşehir'de 15 Ağustos 2019'da gerçekleşen olayda Belçika'da yaşayan Gamze Boynuince tatil için geldiği memleketi Kırşehir'de akrabası Bayram Zengin'in oğlunun Çadırlıhacıyusuf Köyündeki sünnet düğününe katıldı. Boynuince, düğünde halay çektiği sırada başına gelen maganda kurşunuyla hayatını kaybetti.

KÖY MUHTARI TUTUKLANDI

Görgü tanıklarının ifadeleriyle, havaya ateş açan muhtar Bayram Zengin ile kuzenleri Taner Zengin ve Murat Zengin gözaltına alındı. Mahkeme heyeti, köy muhtarı Bayram Zengin'e 'olası kast ile adam öldürmek' suçundan 16 yıl 8 ay, 'genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçundan da 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık Taner Zengin'e 'suç delillerini gizlemek' suçundan 2 yıl 1 ay, 'ruhsatsız silah bulundurmak ve ateş etmek' suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 3 yıl 4 ay, Murat Zengin'e ise 'ruhsatsız silah taşımak ve genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

CEZASI ARTIRILDI

Cezayı az bulan Gamze Boynuince'nin ailesiyle, kararı fazla bulan köy muhtarı Bayram Zengin'in avukatları, davayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkemenin incelemesinin ardından dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, duruşma yaptı. 1'inci Ceza Dairesi heyetinin 'olası kast ile adam öldürmek' suçundan 25 yıl, 'genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçundan da 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 27 yıl 1 ay hapis cezası verdiği muhtar Bayram Zengin, karar sonrası tutuklandı. 3 yıl 4 ay hapis cezası alan Taner Zengin ile 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Murat Zengin ise aynı cezayı alıp tutuksuzluk hallerinin devamına karar verildi.

Köy muhtarı Zengin'in avukatları kararı Yargıtay'a taşıdı.

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Maganda kurşununa kurban gitmişti... Gamze Boynuince davasında flaş gelişme
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