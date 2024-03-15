Mağarada PKK’ya ait malzemeler ele geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 'Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak' operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda jandarma timleri kırsal alandaki arazide PKK'lı teröristlerin kullandığı bir mağara tespit etti.
Zorlu arazi şartlarında jandarma timlerinin halatla indiği mağarada, 40 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü, 4 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 sekizli pil bloğu, 2 dörtlü pil bloğu, 1 üçlü pil bloğu, 1 büyük telsiz mandalı, 50 metre elektrik kablosu, 1 ışıldak, muhtelif miktarda ilaç malzemesi ve mutfak araç gereci ele geçirildi.