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Giriş Tarihi: 6.11.2022 13:47 Son Güncelleme: 6.11.2022 13:54

Mağdur gidemediği için mahkeme eve gelecek

Kocaeli Körfez ilçesinde, erkek arkadaşı olan polis memuru Ahmet Ata'nın evine giden ve burada dengesini kaybederek 7'inci kattan düşerek ağır yaralanan Sedefnur Çağlar'ın davasında, Çağlar sağlık problemleri devam etmesi nedeniyle mahkemeye gidemeyince, mahkemenin Çağlar'ın evinde kurulmasına karar verildi.

ABBAS ÇAKAR
Mağdur gidemediği için mahkeme eve gelecek

Kocaeli Körfez İlçesi Yavuz Suştan Selim Mahallesinde 9 Ocak 2022 tarihinde meydana gelen olayda, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesin son sınıf öğrencisi olan Sedefnur Çağlar (23), erkek arkadaşı olan Ahmet Ata ile birlikte, Ata'nın yine polis memuru olan arkadaşoı O.Ç'nin evine misafirliğe gitti. Sedefnur ve erkek arkadaşı Ahmet Ata, misafirliğe gittikleri O.Ç'nin evinde O.Ç'nin kız arkadaşı E.Ş ile birlikte bir süre sohbet edip alkol aldıkları öğrenildi. Daha sonra sabah saatlerinde Sedefnur Çağlar, 7'inci katta bulunan dairenin balkonundan zemine düştü. Olayda ağır yaralanan Sedefnur, olay yerine çağırılan 112 sağlık ekibi tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Uzun bir süre yoğun bakımda tedavi gören genç kız, daha sonra normal servise alındı.

ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDI

Olayla ilgili olarak dosyanın tamamlanması ile birlikte Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma sonucu hakkında idari soruşturma da başlatılarak açığa alınan polis memuru Ahmet Ata, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' iddiası ile tutuklanıp cezaevine kondu. Sedefnur ile erkek arkadaşı Ahmet Ata'nın misafirliğe gittiği evin sahibi olan polis memuru O.Ç. ise idari soruşturma nedeniyle açığa alınıp savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı. Olayda evde bulunan O.Ç.'nin kız arkadaşı E.Ş. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest kaldı.

AİLE AVUKATI NAİP HAKİM TALEP ETTİ

Bu süreç içerisinde, hastanede tedavisi tamamlanan Sedefnur, ailesinin isteği doğrultusunda gerekli tedbirler alınarak evde tedavi görmek üzere, ambulansla memleketi Sivas'a götürüldü. Olayla ilgili açılan dava dosyasında ise ilk duruşma 20 Ekim'de görüldü. Duruşmaya tutuklu olarak yargılanan Ahmet Ata ve tutuksuz yargılanan olayın meydana geldiği evin sahibi polis memuru O.Ç. ve O.Ç.'nin kız arkadaşı E.Ş. katıldı. Ancak sağlık sorunları devam eden ve yürüme engeli bulunduğu öğrenilen Sedefnur duruşmaya katılmadı. Duruşmada tutuklu sanık Ahmet Ata ve ev sahibi O.Ç. ile E.Ş'nin ifadeleri alındı. Çağlar ailesinin avukatı ise mahkeme heyetindende davanın daha sağlıklı ilerleyebilmesi için 'naip hakim' atanması talebinde bulundu.

EVİNE GİDİLECEK

Mahkeme savunmaları ve talepleri dinledikten sonra, Çağlar ailesinin avukatı tarafından yapılan 'Naip hakim' talebini kabul ederek, naip hakim, uzman psikolog ve her iki tarafın avukatlarının da bulunduğu bir heyet, ikinci duruşma öncesinde belirlenecek bir tarihte Sedefnur'un yaşadığı Sivas'taki evine giderek ifadesini alacak. Dava, Sedefnur'un ifadesinin eklenmesinin ardından 19 Ocak tarihinde Kocaeli'nde görülmeye devam edecek.

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Mağdur gidemediği için mahkeme eve gelecek
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