Mağdur işçiden başarı öyküsü

Adana Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı'nda sözleşmeli memur olarak görev yapan Halime Büyükgüzel Saçıkaralı'nın iş akdi, 2019 yerel seçimleri sonrası CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından feshedildi. Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans mezunu Halime Büyükgüzel Saçıkaralı, tazminat alacakları için belediyeye dava açtı. İşe dönüş davası açmayan Büyükgüzel, çiftçilik yapan ailesinin ürünlerine değer katmak için meyve-sebze kurutma tesisi kurmaya karar verdi.

15 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLADI

Saçıkaralı, ailesinin İmamoğlu ilçesindeki Malıhıdırlı Mahallesi'ndeki çiftliğine kuracağı tesis için proje hazırladı. Hazırladığı projesini KOSGEB'e sunan Büyükgüzel, 2109 yılında 145 bin TL destek aldı. Meyve kurutma, dinlendirme, iklimlendirme, yıkama makineleri satın alan Büyükgüzel, projesini toplam 450 bin TL maliyetle tamamladı. Saçıkaralı'nın açtığı tesiste şu an sabit 15 kişi çalışırken, sezon yoğunluğunda bu sayıyı 30'a kadar yükseliyor.

DEVLETİMİZ İMKAN SUNUYOR

Tarım Kredi Kooperatif Marketler başta olmak üzere tüm zincir markete ürün verdiklerini dile getiren Saçıkaralı, "Geleneksel olarak dışarıda kurutulan sebze ve meyvelerin toz ve sinek gibi etkenlere maruz kalıyor. Tesisimizde ise el ve yabancı madde değmeden meyvelerin organik olarak kurutulmakta. Tesisimizde herkes emek veriyor, iş yapıyor. Devletimizin üretim konusunda çok fazla imkanı var. Ben belediyede işten çıkartıldım ama şimdi kendi işimi kurdum. Herkes benim gibi şanslı olmayabilir. Kimse emekçinin, işçinin ekmeğiyle uğraşmasın" dedi.

EMİNE ERDOĞAN İLE BULUŞTU

Halime Büyükgüzel Saçıkaralı, geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın kadın girişimciler için Ankara'da düzenlediği toplantıya da katılmıştı.