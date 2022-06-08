Mağdurları oyalarken yeni kurban aradılar

Türkiye'de, 2021'de açılan ve kısa sürede Antalya, Trabzon, Yalova, İstanbul ve İzmit olmak üzere 5 ilde şubeler açan Cancri Jewellery şirketi, yaklaşık 2 ay önce ödemeleri durdurdu. Ardından, şubeler teker teker kapandı. Şirkete yatırım yapan ve ödeme alamayan vatandaşlar, yetkililere ulaşmaya çalışsa da bir cevap alamadı. Bazıları sosyal medya hesaplarından bazıları ise video paylaşım kanallarından mağdur edildiklerine dair açıklamalarda bulundu. Ancak bu süreçte üyelerin büyük çoğunluğu, şirketten gelen mesajlara itibar ederek beklemeyi seçti. Fakat şirket, yeni yatırım tavsiyeleri ile hem mağdur olanları ikinci kez yatırım yapmaya, hem de yeni kurbanlar aramaya devam etti.Bu süreçte mağazalara giden mağdurlar ile mağaza çalışanları arasında tartışmalar yaşandı. Bazı üyeler hukuki yoldan hak aramaya başlayınca, şirketin kapalı şubeleri, polis eşliğinde açılarak haciz işlemi yapıldı.Şirkete yatırım yaparak üye olanların, sosyal medyada sürekli oyalandıkları ve muhatap bulamadıklarından şikâyet ettikleri görüldü. İşte o mesajlardan bazıları:Herkese farklı bahaneler sunuluyor, umudumuz yok.20 gündür neredesiniz, mesaj atıyorsunuz 'banka sorunu' diye. Arıyoruz yuvarlak cevaplar.Karşımızda muhatap yok. Hâlâ insanları yanıltmaya devam ediyorlar. Suç duyurusunda bulunacağım.