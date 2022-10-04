Magnum çekilişi ne zaman yapılacak, hangi gün? 2022 Maserati çekilişi isim listesi ile Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Asil talihliler, başvuru için en geç 30.10.2022; yedek talihliler ise, en geç 14.11.2022 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım'ın yukarıda belirtilen adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar başvurmayan talihliler ikramiyelerini teslim alamazlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır.