Mahalle Teksas’a döndü

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Örnekköy pazaryeri yakınında, sevdiği kızın aile bireyleri ile görüşen 16 yaşındaki H.U., aileden olumsuz cevap alınca evi terk etti. Daha sonra pompalı tüfekle gelen H.U., ailenin evine arka arkaya ateş açtı. Bunun üzerine, sevdiği kızın ailesi de pompalı tüfekle karşılık verdi. Yaşanan çatışma seslerini duyan mahalle sakinleri, sağlık ve polis ekiplerini aradı. Saçmaların isabet ettiği 4 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili H.U.'yu suç aleti ile birlikte yakaladı.Öte yandan, H.U. ile karşı taraf arasında yaşanan çatışma anı bir vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntülerde, H.U. ile bir evin çatısındaki kişi karşılıklı ateş ediyor. Bir vatandaş ise "Burayı Teksas'a çevirdiler" diyerek tepki gösteriyor.