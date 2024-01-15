Haberler Yaşam Haberleri Mahalle Teksas’a döndü
Giriş Tarihi: 16.1.2024

Mahalle Teksas’a döndü

16’lık genç, sevdiği kız verilmeyince pompalıyla dehşet saçtı...

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Mahalle Teksas’a döndü
İzmir'in Karşıyaka ilçesi Örnekköy pazaryeri yakınında, sevdiği kızın aile bireyleri ile görüşen 16 yaşındaki H.U., aileden olumsuz cevap alınca evi terk etti. Daha sonra pompalı tüfekle gelen H.U., ailenin evine arka arkaya ateş açtı. Bunun üzerine, sevdiği kızın ailesi de pompalı tüfekle karşılık verdi. Yaşanan çatışma seslerini duyan mahalle sakinleri, sağlık ve polis ekiplerini aradı. Saçmaların isabet ettiği 4 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili H.U.'yu suç aleti ile birlikte yakaladı.
Öte yandan, H.U. ile karşı taraf arasında yaşanan çatışma anı bir vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntülerde, H.U. ile bir evin çatısındaki kişi karşılıklı ateş ediyor. Bir vatandaş ise "Burayı Teksas'a çevirdiler" diyerek tepki gösteriyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Tarih belli oldu! AK Parti 48 adayını daha açıklayacak
İran'dan Erbil'e füze saldırısı
SON DAKİKA | Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! MSB duyurdu: 23 terör hedefi imha edildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Yılmaz Büyükerşen'den CHP'ye ağır sözler: Adeta bir virüs, mikrop gibi
SON DAKİKA! İBB itfaiyesine rüşvet operasyonunda yeni gelişme: 4 şüpheli tutuklandı! Farklı isimler bile kullanmışlar...
SON DAKİKA | Yemen açıklarında ABD gemisine füzeli saldırı
CHP Mersin'de dağıldı! Zehir zemberek sözlerle istifa ettiler: "Bizi ülkeye rezil etti"
Son dakika haberi: Galatasaray evinde hata yapmadı! Zirve yarışında önemli galibiyet...
Üsküdar'da vatandaşları ziyaret eden Murat Kurum'a anlamlı hediye
ARKADAŞINA GÖNDER
Mahalle Teksas’a döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA