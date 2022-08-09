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Giriş Tarihi: 9.8.2022

Mahallenın ortasını çöplük yaptılar

Esenyurt’ta 32 bin kişinin yaşadığı mahallenin tam ortasına yapılan çöp toplama tesisi vatandaşları isyan ettirdi. Yoğun koku nedeniyle camlarını bile açamayan semt sakinleri bu duruma acil çözüm istedi

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Mahallenın ortasını çöplük yaptılar
İstanbul'da CHP'li belediyelerle özdeşleşen "çöp dağları" bir kez daha gündemde. Bu sefer adres Esenyurt Belediyesi. Belediyenin Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde konutların arasına kurduğu çöp toplama merkezi, bölge halkını canından bezdirdi. Vatandaşlar koku nedeniyle evlerinin camını bile açamıyor. Selahaddin Eyyubi Mahallesi Muhtarı İlhan Aydemir, Türkiye'nin en yoğun nüfusuna sahip ilçesi olan Esenyurt'ta çöp döküm yerinin mahalle arasında olmasına tepki gösterdi. Esenyurt Belediyesi'ne defalarca müracaat etmesine rağmen sonuç alamadığını söyleyen Aydemir yaşadıkları sorunu SABAH'a anlattı. Muhtar İlhan Aydemir, "Bu çöp toplama alanı daha önce Esenyurt Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından kullanılıyordu. 2019 seçimlerinden sonra bütün Esenyurt'un çöpünü getirip mahallemizin ortasına döküyorlar. 2019 yılından öncesine kadar biz böyle bir şey görmedik. Burada yaklaşık 32 bin kişi yaşıyor. 3 yıldır devam eden çöp kokusundan çok rahatsızız. Bu pis kokuyu çekmek zorunda değiliz. Resmi kurumlara defalarca şikayet dilekçeleri verdik, fakat hiçbir sonuç alamadık. Çöplerden beslenen martılar, kargalar ve köpeklerden dolayı mahallede gezemiyoruz. Belediye Başkanı'na bu durumu izah ettim. 'Bizi zehirlemeye hakkınız yok' dedim. Eğer mahallemizle uğraşıyorlarsa bizler de onlarla uğraşacağız. Yeri, zamanı geldiği zaman çöpü nasıl kaldıracağımızı da biliyoruz. Bu çöp bizim kaderimiz değildir" dedi.

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Mahallenın ortasını çöplük yaptılar
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