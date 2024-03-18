Mahkeme 20 yıla hükmetti

Kadıköy-Bostancı sahil yolunda 18 Temmuz günü polis çevirmesinden kaçan alkollü ve uyuşturucu madde etkisindeki Temel Ünlü'nün bisiklet sporcusu Doğanay Güzelgün'e (51) çarparak ölümüne neden olmasına ilişkin davada karar çıktı.Olaydan 71 gün sonra teslim olan ve hakkında "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapsi istenen şüpheli Ünlü son savunmasında, "Diyecek bir şeyim kalmadı. Ben uyuşturucu madde kullanmadım. Sadece gece alkol tükettim. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Sizin affınıza sığınıyorum, maktulün ailesine de başsağlığı diliyorum" dedi.Duruşma sonu davayı karara bağlayan mahkeme, Ünlü'yü "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kararda sanığın uslanmaz bir kişiliğe sahip olduğu vurgulandı.