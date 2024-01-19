Mahkeme EPDK’yı haklı buldu: Ciner’e 3 yıl lisans verilmeyecek!

Türkiye'nin yerli kömür kaynağı açısından en değerli bölgelerinden biri olan Konya Ilgın linyit sahasındaki rezervlerin kurulacak bir termik santral vasıtasıyla ülke ekonomisine kazandırılması hem yerli üretimin artması hem de tüketicilere yansıyan fiyatlara etkisi açısından büyük önem taşıyor. Bu amaçla da EPDK, bölgedeki kapasiteyi hayata geçirmek için daha önce Ciner'e lisans vermişti.

Ancak 2013 yılında bu bölgede yaklaşık 650 milyon dolarlık bir yatırıma tekabül eden 500 megawat'lık bir termik santral kurmak ve elektrik üretmek için EPDK'dan elektrik üretim lisansı alan Ciner Grubu 2022 yılına kadar yükümlülüklerini yerine getirmediği gibi santral inşasına dahi başlamadı. Bunun üzerine EPDK 27 Ekim 2022 tarihinde Ciner grubunun üretim lisansını iptal etti.

9 YILDIR SANTRALİN İNŞASINA BAŞLANMADI

Ciner grubu bu karar üzerine mahkemeye başvursa da yargı da Ciner Grubunun 9 yılı aşkın bir süredir santral inşasına dahi başlamaması ve Türkiye'nin yerli kaynaklarını bloke etmiş olması sebebi ile EPDK'yı haklı buldu.

9 yıl boyunca lisans yükümlülükleri kapsamında gereken adımların atılmaması ve yaklaşık 650 milyon dolarlık yatırımı yapılmamasına ek olarak, santral inşasına dahi başlamayarak hem istihdam yaratmayan hem de yerli kömür kapasitesinin blokesi nedeniyle ortaya çıkan ithal ikame sonucu Ciner Grubu ve ortakları 3 yıl boyunca elektrik piyasasında lisans alamayacak ve bu alanda yeni bir faaliyette bulunamayacak. Ayrıca 7 milyon 575 bin TL'lik teminatı da yanmış olacak