Mahkemeden kargoda kaybolan eşya kararı! "Kargoda kaybolan eşyadan kargo şirketi sorumlu"

İstanbul Tuzla'da çelik konstrüksiyon ve vinç hizmetleri veren ünlü bir mühendislik şirketi, Bayrampaşa'daki müşterisi olan ve sanayi sektöründe hizmet veren bir firmaya çek göndermek istedi. Şirket yetkilileri 260'tan fazla şubesi olan kargo firmasına ((UPS KARGO)) 56 bin liralık çeki vererek, müşterisi olan firmaya ulaştırılmasını talep etti. Ancak çek 2021 yılının Ekim ayında kargo şirketinde kayboldu.
"SUÇ ÇEKİ KOYANDA"
Çekin kargoda kaybolması üzerine mühendislik şirketi savcılığa başvurdu. Şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan yüzlerce şubesi bulunan kargo şirketi hakkında soruşturma başlattı. Kargo firmasının yetkilisi şüpheli olarak verdiği ifadesinde sektörün lider firmaları arasında yer aldıklarını belirterek, "Para ve çek gibi kıymetli evrak taşınması durumunda sorumluluk göndericiye aittir.
Bu durumu müşterilerimize de önceden bildirerek şirketimizin sorumlu olamayacağını söyleriz. Çekin kaybolmasında kargo paketinin içine kıymetli evrak koyarak teslim eden şikayetçi firma sorumludur. Suç duyurusunda bulunmalarına anlam veremiyor, kötü niyetli olduğunu düşünüyoruz" dedi.
"ÇEK TEDAVÜLDE DEĞİL, ZARARI YOK" TAKİPSİZLİĞİ
Savcılık, şikayetçi firmanın gönderi numarasıyla sorgulama yaptığında kargonun teslim edildiğini gördüğünü ancak alıcı firmanın çeki teslim almadığını belirttiğini aktardı. Dolayısıyla firmanın çeki kullanmadığını ve tedavüle sokulmadığını kaydeden savcılık, şikayetçi firmanın zararının oluşmadığı gibi kaybolan çekin iptalini talep edebileceğini de ekledi. Takipsizlik kararı verdi.
"KARGONUN BİR YERDEN BİR YERE TESLİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR"
Şikayetçi firmanın karara itirazı üzerine Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, kargo firmasının teslim aldığı kargoyu ücret karşılığında bir yerden bir yere ürünü ulaştırma ve imza karşılığında teslim etme yükümlülüğünün bulunduğunu belirtti. Kargo şirketinde kaybolan eşyadan kargo şirketinin sorumlu olacağını kaydeden hakimlik, şüpheliler hakkında dava açmak için yeterli düzeyde şüphe oluştuğunun altını çizerek takipsizlik kararını kaldırdı. Şimdi savcılığın yeni bir karar vermesi bekleniyor.