Mahkemeden kargoda kaybolan eşya kararı! "Kargoda kaybolan eşyadan kargo şirketi sorumlu"

İstanbul Tuzla'da çelik konstrüksiyon ve vinç hizmetleri veren ünlü bir mühendislik şirketi, Bayrampaşa'daki müşterisi olan ve sanayi sektöründe hizmet veren bir firmaya çek göndermek istedi. Şirket yetkilileri 260'tan fazla şubesi olan kargo firmasına ((UPS KARGO)) 56 bin liralık çeki vererek, müşterisi olan firmaya ulaştırılmasını talep etti. Ancak çek 2021 yılının Ekim ayında kargo şirketinde kayboldu.

"SUÇ ÇEKİ KOYANDA"

Çekin kargoda kaybolması üzerine mühendislik şirketi savcılığa başvurdu. Şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan yüzlerce şubesi bulunan kargo şirketi hakkında soruşturma başlattı. Kargo firmasının yetkilisi şüpheli olarak verdiği ifadesinde sektörün lider firmaları arasında yer aldıklarını belirterek, "Para ve çek gibi kıymetli evrak taşınması durumunda sorumluluk göndericiye aittir.