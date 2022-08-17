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Giriş Tarihi: 17.8.2022

‘Mahşeri yaşadım’

ABBAS ÇAKAR
‘Mahşeri yaşadım’
Asrın Felaketi 17 Ağustos 1999 depremine Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Maşukiye'de yakalanan ve enkaz altında kalsa da kurtulmayı başaran ancak annesini, eşini ve oğlunu kaybeden Yüksel Ateş (60), 23 yıl önceki dehşet dolu anları SABAH'a anlattı:



"Tam uykuya dalarken, büyük bir gürültü ile bina çöktü. Sıkışıp kalmıştım. Betonların arasından sürünerek çıkmayı başardım. Her yerde feryat figan bağıranlar vardı. Ben de, 'Meryem, Meryem diye eşime bağırıyordum. Ellerimle molozları atmaya, tırnaklarımla yerleri kazımaya çalışıyordum. 4-5 kez Maşukiye merkeze koşup bilinçsiz bir halde yardım istedim. O gece mahşeri yaşadım. Oğlum Mert 10 yaşındaydı. Başına ve ayağına camlar saplanmıştı. Çıkartıldığında "Baba su ver" diyordu. Hastanede hayatını kaybetti. Eşim de 30 yaşındaydı. 17 Ağustos benim için, gelmesini hiç istemediğim kara bir gün."

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‘Mahşeri yaşadım’
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